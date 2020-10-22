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Экстрасенс рассказал, чего стоит избегать беременным женщинам
Фото: «Вечерняя Москва»

Экстрасенс рассказал, чего стоит избегать беременным женщинам

Захар Чайченко

Общество

Беременность – это особенный период для любой женщины, подразумевающий заботу о детях еще до того, как они родятся. Финалист телешоу «Правда экстрасенсов», таролог Сергей Ворон поделился советами для будущих мам.

В первую очередь, экстрасенс рассказал, что беременным стоит избегать страшных и пугающих событий, вплоть до того, что на них нельзя смотреть даже по телевизору.

Также Ворон отметил, что будущим мамам ни в коем случае нельзя посещать похороны, потому как из-за этого ребенок может родиться больным, с отклонениями или вовсе не родиться, передает портал 5–tv.

Кроме того, он специалист отметил важность приметы, гласящей, что беременным нельзя стоять на пороге дома, связав это с двумя факторами: во-первых, порог в экстрасенсорике считается «чертой» между нашим и загробным мирами, а находясь точно на этой черте, противостояние злым духам становится крайне сложным; во-вторых, возле дверей часто дуют сквозняки, которые представляют большую опасность для женщины, вынашивающей ребенка.

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