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«Желчь, направленная на людей»: экстрасенс — о «темных силах» Цымбалюк-Романовской
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Желчь, направленная на людей»: экстрасенс — о «темных силах» Цымбалюк-Романовской

Кирилл Николаев

Звезды

Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в одной из программ на федеральном канале заявила, что обладает способностями к «черной магии». Она рассказала, что в семьях ее обидчиков часто происходят трагедии.

Девушка привела в пример смерть дочери актера Владимира Конкина, который критиковал Цымбалюк-Романовскую, а также гибель супруги журналиста Андрея Норкина Юлии. Экстрасенс Марианна Абравитова оценила громкие высказывания балерины.

Таролог разложила карты таро, чтобы понять, насколько заявления девушки правдивы. Женщина заявила, что у пианистки нет уникальных магических способностей.

— Только зло, желчь, направленная на людей. Опасаться в этом смысле не стоит, — цитирует Абравитову Пятый канал.

Напомним, об инциденте с Софией Конкиной стало известно 22 сентября. По данным следствия, ее госпитализировали из фитнес-клуба в центре Москвы. На следующий день она умерла. По предварительной информации, дочь актера скончалась от утопления в пресной воде, однако семья артиста отказывается верить, что она могла утонуть сама, так как была хорошей пловчихой.

По факту гибели девушки Следственный комитет Российской Федерации организовал проверку.

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высказываниеэкстрасенсыВиталина Цымбалюк-Романовская
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