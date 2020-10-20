«Сложно терпеть соперницу в доме»: подруга жены Конкина рассказала об измене артиста

Фото: youtube.com / Документальное кино на Первом

Подруга покойной жены Владимира Конкина Елена Игошина рассказала, что директор актера Елена Переслени является любовницей артиста. Об этом она сообщила в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

Игошина отметила, что супруге актера Алле Львовне было невыносимо жить с мыслью об измене Конкина.

— Как жила Алла все эти годы, не знаю, могу только посочувствовать ей. Она точно была в депрессии, потому что сложно терпеть соперницу в доме. Я думаю все это привело Аллу к болезни, от которой она скончалась. Она даже хотела, чтобы Бог ее прибрал, — уточнила она.

По словам Игошиной, Переслени завоевала доверие Конкиных и разрушила их семью. Внучка актера подтвердила, что директор Владимира Алексеевича запрещала ей общаться с артистом.

— Мы всегда прекрасно проводили время с бабушкой и дедушкой. Но потом все как-то начало разваливаться. Не знаю, что произошло. Появилась Лена, — рассказала подруга супруги Конкина.

Подруга Аллы Львовны раскрыла тайны в биографии директора актера.

— Я в шоке от цинизма Переслени, которая утверждает, что у нее нет детей. Хотя все члены семьи знают, что у нее есть ребенок, от которого она отказалась после рождения. Скорее всего, причиной стала слепота малыша, — сообщила Игошина.

Также в окружении Конкиных утверждают, что Переслени могла спровоцировать ссору артиста с дочерью Софией.

— Я спросил ее: «Каково жить с таким отцом? Ты же одна дочь в семье, наверное, маленькая звездочка для него?». Она ответила: «Нет, у нас в семье одна звезда — папа». Не хочу обвинить его в том, что он не любит дочь. Уверен, что все с этим в порядке. Но мне кажется, трудно жить с такими звездами», — рассказал друг девушки.

Напомним, об инциденте с Софией Конкиной стало известно 22 сентября. По данным следствия, ее госпитализировали из фитнес-клуба в центре Москвы. На следующий день она умерла. По предварительной информации, дочь актера скончалась от утопления в пресной воде, однако семья артиста отказывается верить, что она могла утонуть сама, так как была хорошей пловчихой.

По факту гибели девушки Следственный комитет Российской Федерации организовал проверку.

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