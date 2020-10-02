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«Хочет побыть один»: Владимир Конкин замкнулся после смерти дочери
Фото: youtube.com / Документальное кино на Первом

«Хочет побыть один»: Владимир Конкин замкнулся после смерти дочери

Кирилл Николаев

Звезды

Владимир Конкин тяжело переживает смерть своей дочери Софии. Об этом сообщил друг семьи актера Алексей Лобарев.

По его словам, Конкин слег и даже не встает.

— Всех друзей и родных попросил оставить его на время, хочет побыть один. Мы за него, конечно, очень переживаем. Звоним по очереди, чтобы проверить, как себя чувствует. Как-никак, у него два клапана в сердце стоят, — цитирует Лобарева «Стархит».

Он добавил, что с сожителем дочери Конкин не хочет общаться. Друг актера поговорил с молодым человеком девушки на похоронах.

— Но у нас своя версия случившегося, и уже есть несостыковки, которые говорят о том, что мужчине есть что скрывать, — добавил Лобарев.

Напомним, об инциденте с Софией Конкиной стало известно 22 сентября. По данным следствия, ее госпитализировали из фитнес-клуба в центре Москвы. На следующий день она умерла. По предварительной информации, дочь актера скончалась от утопления в пресной воде, однако семья артиста отказывается верить, что она могла утонуть сама, так как была хорошей пловчихой.

По факту гибели девушки Следственный комитет Российской Федерации организовал проверку.

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