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«Не давал ей жизни»: назван главный подозреваемый в деле о смерти дочери Конкина
Фото: depositphotos.com

«Не давал ей жизни»: назван главный подозреваемый в деле о смерти дочери Конкина

Евгения Звощик

Общество

Жениха дочери российского актера Владимира Конкина назвали главным подозреваемым в деле о смерти девушки. Об этом заявила адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко.

По ее словам, версия самоубийства полностью исключается. В качестве доказательств такого решения она привела наличие записей в личном календаре умершей.

— Согласно записям в книжке Софии, у нее были планы на более поздние этапы: к косметологу, к стоматологу… У нее были встречи с друзьями, — уточнила Нитченко в комментарии Пятому каналу.

Кроме того, она сообщила, что у погибшей был положительный настрой, несмотря на ссору со своим сожителем Михаилом. Отмечается, что София даже признавалась, что молодой человек «не давал ей жизни», ревновал и преследовал. Как пояснила адвокат, у мужчины нет четкого ответа по поводу алиби, он дает противоречивые объяснения.

Кроме него, следствие также рассматривает других подозреваемых — тех, с кем девушка встречалась, ела и пила в тот день.

Напомним, об инциденте с Софией Конкиной стало известно 22 сентября. По данным следствия, ее госпитализировали из фитнес-клуба в центре Москвы. На следующий день она умерла. По предварительной информации, дочь актера скончалась от утопления в пресной воде, однако семья артиста отказывается верить, что она могла утонуть сама, так как была хорошей пловчихой.

По факту гибели девушки Следственный комитет Российской Федерации организовал проверку.

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