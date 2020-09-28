Бывший тренер сборной России по плаванию жестко отреагировал на смерть дочери Конкина

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Бывший главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Алексей Акатьев прокомментировал гибель Софии Конкиной. Дочь известного актера была доставлена в больницу из столичного фитнес-клуба, где плавала в бассейне.

Знавшие девушку говорили, что она хорошо плавает и не могла утонуть в бассейне глубиной 160 сантиметров.

— На мой взгляд, это полная чушь. В бассейне должен быть инструктор, следящий за порядком. Практически не существует бассейнов, где инструктор не находится рядом, — это грубейшее нарушение, — жестко заявил эксперт.

По его словам, утонуть в бассейне сложно. Обратное возможно только в том случае, если человек себя плохо почувствовал.

Криминалист Галина Запорожцева заявила, что обвинения от сотрудников фитнес-центра в адрес самой Конкиной в том, что она пришла пьяной, выглядят самооправданием. В раздевалке были найдены штопор и пробка, после чего сотрудники фитнес-центра заявили, что Конкина была в нетрезвом состоянии. Однако, согласно предварительным экспертизам, алкоголя в крови погибшей обнаружено не было.

— Такое поведение человека или организации говорит, что таковые чувствуют за собой вину. Когда вины нет, они говорят честно, а когда начинается перекладывание вины, это говорит о том, что есть вина в их случае, — заявила собеседница в эфире шоу «Прямой эфир».

Напомним, об инциденте с Софией Конкиной стало известно 22 сентября. По данным следствия, ее госпитализировали из фитнес-клуба в центре Москвы. На следующий день она умерла. Предварительно известно, что дочь актера скончалась от утопления в пресной воде, однако семья артиста отказывается верить, что она могла утонуть сама, так как была хорошей пловчихой.

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