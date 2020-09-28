Бывший тренер сборной России по плаванию жестко отреагировал на смерть дочери Конкина
Бывший главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Алексей Акатьев прокомментировал гибель Софии Конкиной. Дочь известного актера была доставлена в больницу из столичного фитнес-клуба, где плавала в бассейне.
Знавшие девушку говорили, что она хорошо плавает и не могла утонуть в бассейне глубиной 160 сантиметров.
— На мой взгляд, это полная чушь. В бассейне должен быть инструктор, следящий за порядком. Практически не существует бассейнов, где инструктор не находится рядом, — это грубейшее нарушение, — жестко заявил эксперт.
По его словам, утонуть в бассейне сложно. Обратное возможно только в том случае, если человек себя плохо почувствовал.
Криминалист Галина Запорожцева заявила, что обвинения от сотрудников фитнес-центра в адрес самой Конкиной в том, что она пришла пьяной, выглядят самооправданием. В раздевалке были найдены штопор и пробка, после чего сотрудники фитнес-центра заявили, что Конкина была в нетрезвом состоянии. Однако, согласно предварительным экспертизам, алкоголя в крови погибшей обнаружено не было.
— Такое поведение человека или организации говорит, что таковые чувствуют за собой вину. Когда вины нет, они говорят честно, а когда начинается перекладывание вины, это говорит о том, что есть вина в их случае, — заявила собеседница в эфире шоу «Прямой эфир».
Напомним, об инциденте с Софией Конкиной стало известно 22 сентября. По данным следствия, ее госпитализировали из фитнес-клуба в центре Москвы. На следующий день она умерла. Предварительно известно, что дочь актера скончалась от утопления в пресной воде, однако семья артиста отказывается верить, что она могла утонуть сама, так как была хорошей пловчихой.
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