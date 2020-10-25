Экстрасенс Мехди Вафа рассказал о суевериях и приметах автомобилистов

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа поздравил автомобилистов с одноименным праздником, а также рассказал о главных суевериях и приметах водителей. Об этом экстрасенс написал на своей странице в соцсети Instagram.

В качестве первого суеверия экстрасенс привел ситуацию, когда некоторые водители на сядут за руль до того, как трижды не обойдут авто по часовой стрелке. Он отметил, что это убеждение имеет под собой основу — так, перед поездкой необходимо проверить состояние жидкостей и других частей машины. Мехди уточнил, что для этого будет достаточно обойти машину всего один раз.

Еще одним суеверием является нежелание водителей ставить на свою машину детали с битого авто, поскольку это якобы может «заразить аварийностью».

Кроме того, многие водители не хотят подвозить людей, стоящих на трассе у разбитой машины. Мехди пояснил, что примета также имеет основание. Часто под видом несчастных людей скрываются обычные мошенники. В связи с этим лучше сообщить о происшествии в ГИБДД.

Также многие водители считают, что нельзя говорить в машине о других ДТП, потому что так можно накликать беду. Экстрасенс согласился с тем, что эта примета хорошая. Причина в том, что водитель должен быть всегда внимателен и не отвлекаться на нервирующие разговоры.

Считается, что судьба подсказывает водителю о том, что ему следует быть внимательнее, когда ему на глаза часто попадаются последствия других аварий. Мехди призвал сохранять в этом случае спокойствие и оставаться внимательным и острожным, будучи за рулем.

— Существует еще одна страшная примета — если водитель сбил собаку, то спустя некоторое время обязательно собьет и человека, — рассказал экстрасенс.

Он выразил мнение, что это всего лишь суеверие. Причиной ДТП в этом случае могла быть превышение допустимой скорости, неопытность и многое другое.

Многие водители считают, что если они уронили ключи от авто перед дальней дорогой, то она будет трудной. Однако, по мнению Мехди, это суеверие и неуверенность водителя. Он призвал брать с собой в поездку все необходимое — от аптечки до буксировочного троса — поскольку это может пригодиться в любой момент.

Помимо этого, экстрасенс посоветовал показывать фотографии новой машины только тем людям, которые хорошо относятся к владельцу авто. Причина в том, что снимок сохраняет энергетику человека, а это может отразиться на состоянии машины в будущем.

Наконец, Мехди посоветовал не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения или при сильном нервном потрясении.

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