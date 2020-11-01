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«Мы входим в новую эпоху»: участница «Битвы экстрасенсов» дала прогноз на 2021 год
Фото: depositphotos.com

«Мы входим в новую эпоху»: участница «Битвы экстрасенсов» дала прогноз на 2021 год

Евгения Звощик

Общество

Астролог и участница первого сезона «Битвы экстрасенсов» Светлана Проскурякова дала прогноз на оставшиеся месяцы текущего года, а также рассказала о том, что ждет человечество в 2021-м. В частности, она развеяла страшное предсказание провидицы Ванги о пяти двойках — речь идет о дате 22.12.2020.

Проскурякова согласилась, что 2020 год был очень сложным из-за влияния Юпитера и Сатурна. Тем не менее она дала более позитивный прогноз на конец этого года.

— 21 декабря — это ведь еще день зимнего солнцестояния. Там подряд идут три дня. Но даже если это все совпадает, то необязательно означает конец света, — подчеркнула астролог.

Она пояснила, что слова Ванги, вероятно, означали ознаменование новой эпохи. Причем это будет касаться не конкретно отдельных людей, а норм жизни. Астролог отметила, что не видит в следующем году массовой истерии, которая наблюдалась в 2020-м.

— Могут быть локальные военные конфликты или протесты, но не более того, — уточнила Проскурякова.

По ее словам, в 2021-м будет кризис вокруг Америки и Европы на фоне терактов и миграции. Также она заявила, что конфликт в Нагорном Карабахе «перейдет в хроническую форму лет на 10 точно».

Астролог добавила, что следующий год будет под знаком Быка, Сатурна и цифры пять, поэтому станет удачным для тех людей, которые умеют трудиться и имеют творческое мышление, пишет издание «Собеседник».

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