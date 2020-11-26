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Экс-гитарист Стаса Михайлова извинился за свои обвинения в адрес певца
Фото: Официальный сайт Стаса Михайлова

Экс-гитарист Стаса Михайлова извинился за свои обвинения в адрес певца

Юлия Ямпольская

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Бывший гитарист российского исполнителя Стаса Михайлова Вячеслав Кузнецов принес публичные извинения певцу за обвинения, которые он выдвинул ему ранее.

Музыканта возмутило заявление певца в одном из телешоу, где он рассказал, что помогает своим сотрудникам финансово в связи с отсутствием концертов во время пандемии коронавируса. Кузнецов утверждал, что слова Михайлова о помощи музыкантам являются ложью. Он также обвинил своих бывших коллег в том, что они выгораживают певца, заявляя для СМИ, что получают поддержку.

Гитарист опубликовал в своем Instagram-аккаунте извинения.

— Друзья, из-за того, что я с лета больше не являюсь участником коллектива , я не могу знать истинное положение дел. Сейчас поддержка музыкантам оказывается и все хорошо. Я извиняюсь, что мои комментарии могли принести переживания Стасу, его семье и всем нам, — написал Кузнецов.

Он также выразил надежду, что между ним и исполнителем останутся хорошие отношения.

Ранее сообщалось, что падчерица певца Стаса Михайлова Ева Канчельскис съела автограф «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова. Случай попал на видео.

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