«Хотела есть»: неродная дочь Стаса Михайлова сжевала автограф Филиппа Киркорова
Падчерица певца Стаса Михайлова Ева Канчельскис съела автограф «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова. Случай попал на видео.
Семья Михайлова отдыхает в Дубае. Накануне вечером они встретились за одним столом с Филиппом Киркоровым. В этот момент Канчельскис и попросила у Киркорова автограф. После этого она положила бумагу с подписью поп-певца в рот.
— Так хотела есть, что съела автограф, — написала в Instagram-аккаунте падчерица Михайлова.
Инцидент произошел на глазах Киркорова. Артиста повеселило поведение родственницы шансонье.
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