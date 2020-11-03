«Хотела есть»: неродная дочь Стаса Михайлова сжевала автограф Филиппа Киркорова

Фото: instagram.com/fkirkorov

Падчерица певца Стаса Михайлова Ева Канчельскис съела автограф «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова. Случай попал на видео.

Семья Михайлова отдыхает в Дубае. Накануне вечером они встретились за одним столом с Филиппом Киркоровым. В этот момент Канчельскис и попросила у Киркорова автограф. После этого она положила бумагу с подписью поп-певца в рот.

— Так хотела есть, что съела автограф, — написала в Instagram-аккаунте падчерица Михайлова.

Инцидент произошел на глазах Киркорова. Артиста повеселило поведение родственницы шансонье.

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