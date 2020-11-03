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«Хотела есть»: неродная дочь Стаса Михайлова сжевала автограф Филиппа Киркорова
Фото: instagram.com/fkirkorov

«Хотела есть»: неродная дочь Стаса Михайлова сжевала автограф Филиппа Киркорова

Вероника Кузьминова

Звезды

Падчерица певца Стаса Михайлова Ева Канчельскис съела автограф «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова. Случай попал на видео.

Семья Михайлова отдыхает в Дубае. Накануне вечером они встретились за одним столом с Филиппом Киркоровым. В этот момент Канчельскис и попросила у Киркорова автограф. После этого она положила бумагу с подписью поп-певца в рот.

— Так хотела есть, что съела автограф, — написала в Instagram-аккаунте падчерица Михайлова.

Инцидент произошел на глазах Киркорова. Артиста повеселило поведение родственницы шансонье.

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автографФилипп КиркоровСтас Михайлов
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