«У меня жена беременна»: Стас Михайлов уволил гитариста в пандемию

Фото: stas-mihaylov.ru / Официальный сайт Стаса Михайлова

Певец Стас Михайлов во время пандемии уволил музыкантов, с которыми выступал на концертах. Об этом заявил бывший гитарист Михайлова Вячеслав Кузнецов.

Он объяснил, что певец решил расстаться с ним из-за накладок после пандемии. Когда в стране ввели ограничения и запретили массовые мероприятия, музыканты Стаса Михайлова остались без заработка. Вячеслав, который вместе с супругой готовится к появлению ребенка, начал подрабатывать на стороне.

— Затем образовалось выступление, на котором я не смог появиться из-за того, что уже занимался немножко другой работой, чтобы прокормить себя и семью. Я объяснил артисту, что готов работать, готов быть в команде, продолжать творческую деятельность. На это я не получил никакого ответа — просто был уволен, — цитирует Кузнецова ФАН.

Гитарист назвал слова Михайлова о поддержке своего коллектива, которые он говорил в эфире телеканала «Россия 1», «хладнокровной ложью». Кузнецов уточнил, что работал с Михайловым семь лет и считал его любимым артистом. Его увольнение, как заявил сам музыкант, не единственное в коллективе певца.

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