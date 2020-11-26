«Сил нет, мертвый лежишь»: Корчевников признался, что переболел коронавирусом

Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Телеведущий Борис Корчевников переболел коронавирусом. В этом признался сам звезда программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Гостем нового выпуска стала певица Анита Цой. Она рассказала Корчевникову, как ей было тяжело переживать лечение от коронавируса. По словам Цой, было тяжело дышать, а для моральной поддержки приходилось обращаться к психологам. У певицы диагностировали более 50 процентов поражения легких.

В разговоре с Цой телеведущий признался, что тоже перенес COVID-19. Инфекция, как пояснил Корчевников, протекала легко. Несмотря на это, ему все равно пришлось лечь в больницу.

— Я помню, как лежал сам. К стыду своему, лица сестер и нянечек, которые мне помогали, я так и не увидел, они все были закрыты защитными масками. После этого коронавируса сил нет, мертвый лежишь, — цитирует телеведущего «Вокруг ТВ».

Уточняется, что вылечиться от COVID-19 Корчевников смог за 10 дней.

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