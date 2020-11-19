Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Слабину он дал лишь однажды»: друг Корчевникова рассказал о здоровье телеведущего 
Фото: Аккаунт Бориса Корчевникова в Instagram (@b.korchevnikov)

«Слабину он дал лишь однажды»: друг Корчевникова рассказал о здоровье телеведущего 

Вероника Кузьминова

Звезды

Телеведущий Борис Корчевников стал плохо слышать, но диагноз звезды программы «Судьба человека» не такой страшный, как о нем говорят. Об этом заявил один из друзей Корчевникова.

— Все сообщения о болезни Бори сильно преувеличены. Да, он плохо слышит. Но те страшные диагнозы, которые ему ставят в интернете, не соответствуют действительности, — цитирует знакомого Корчевникова «Собеседник».

Он напомнил, что несколько лет назад у телеведущего нашли доброкачественную опухоль. Медики, как утверждает друг Корчевникова, «сделали все, чтобы Боря смог вернуться к нормальной жизни».

— Слабину он дал лишь однажды. Тогда Боря в очередной раз проходил лечение, после которого сильно поправился. Остановить съемочный процесс он не мог, поэтому при первой возможности вернулся в кадр. Конечно, тогда ему было неприятно читать комментарии, что он «слишком разожрался», — рассказал друг Корчевникова.

По его словам, телеведущий в тот момент сильно расстроился, но потом все же привел себя в форму.

Ранее СМИ писали, что состояние телеведущего ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга.

Читайте также: Борис Корчевников рассказал, почему потерял слух

журналист и телеведущийБорис Корчевниковпроблемы со слухом
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Новый год своими руками

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Все мнения
О проекте