«Слабину он дал лишь однажды»: друг Корчевникова рассказал о здоровье телеведущего 

Фото: Аккаунт Бориса Корчевникова в Instagram (@b.korchevnikov)

Телеведущий Борис Корчевников стал плохо слышать, но диагноз звезды программы «Судьба человека» не такой страшный, как о нем говорят. Об этом заявил один из друзей Корчевникова.

— Все сообщения о болезни Бори сильно преувеличены. Да, он плохо слышит. Но те страшные диагнозы, которые ему ставят в интернете, не соответствуют действительности, — цитирует знакомого Корчевникова «Собеседник».

Он напомнил, что несколько лет назад у телеведущего нашли доброкачественную опухоль. Медики, как утверждает друг Корчевникова, «сделали все, чтобы Боря смог вернуться к нормальной жизни».

— Слабину он дал лишь однажды. Тогда Боря в очередной раз проходил лечение, после которого сильно поправился. Остановить съемочный процесс он не мог, поэтому при первой возможности вернулся в кадр. Конечно, тогда ему было неприятно читать комментарии, что он «слишком разожрался», — рассказал друг Корчевникова.

По его словам, телеведущий в тот момент сильно расстроился, но потом все же привел себя в форму.

Ранее СМИ писали, что состояние телеведущего ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга.

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