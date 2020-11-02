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Борис Корчевников назвал причину потери своего слуха
Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Борис Корчевников назвал причину потери своего слуха

Вероника Кузьминова

Звезды

Телеведущий Борис Корчевников назвал перенесенный в детстве менингит причиной проблем со слухом. Об этом он рассказал в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Героем последнего выпуска передачи стал актер Андрей Соколов. Он рассказал, что в детстве ему диагностировали менингит. Врачи прогнозировали актеру серьезные проблемы со здоровьем или смерть. Корчевников признался, что тоже перенес в младенчестве менингит.

— Часто менингит сопровождают тяжелые последствия. Все мои проблемы со здоровьем в будущем, вероятно, были из-за этого. К трем годам я перестал слышать одним ухом, — заявил телеведущий.

Ранее СМИ писали, что состояние телеведущего ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга. После вмешательства врачей Корчевников столкнулся с проблемами на съемках одной из программ, так как не мог хорошо слышать, утверждали зрители.

Сам телеведущий также признавался в эфире программы «Судьба человека», что плохо слышит своих героев.

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