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Борису Корчевникову закрыли въезд на Украину
Фото: Аккаунт Бориса Корчевникова в Instagram (@b.korchevnikov)

Борису Корчевникову закрыли въезд на Украину

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Журналисту и телеведущему Борису Корчевникову запретили въезд на Украину. Об этом пресс-служба местной государственной пограничной службы сообщила в среду, 21 октября.

Ранее СМИ написали, что Корчевников приехал в Киев.

Пограничники вскоре отреагировали на данную информацию, назвали незаконными действия журналиста и на три года запретили ему въезд в страну. Причиной стало то, что до этого телеведущий побывал во «временно оккупированном» Крыму.

Помимо этого, в ведомстве рассказали, что с начала 2020 года были составлены свыше четырех тысяч административных протоколов за нарушение порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и в Крым.

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