Фото: instagram.com/korchevnikov

Телеведущий Борис Корчевников признался, что стал плохо слышать.

Гостем нового выпуска программы «Судьба человека» стал композитор Игорь Крутой. В ходе выпуска он захотел рассказать историю, которая произошла во время поездки в США с певцом Игорем Николаевым и актером Евгением Леоновым. Композитор предупредил, что не может сделать это, не используя нецензурные выражения.

— А я плохо слышу все равно, — ответил Крутому Корчевников.

Ранее СМИ писали, что состояние телеведущего ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга. После вмешательства врачей Корчевников столкнулся с проблемами на съемках одной из программ, так как не мог хорошо слышать, утверждали зрители.

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