Онколог рассказал, когда у Корчевникова восстановится слух

Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Пять лет назад телеведущий и актер Борис Корчевников перенес операцию по удалению опухоли мозга. Одним из последствий вмешательства стало ухудшение слуха. Эту информацию подтвердил и сам Корчевников. «Вечерняя Москва» узнала у врача, сколько времени понадобится актеру на восстановление слуха.

По словам врача-онколога из Диагностического клинического центра Анатолия Шабанова, после удаления опухоли головного мозга процесс восстановления организма может быть продолжительным. Что же касается возможного ухудшения слуха из-за операции, такие случаи допустимы. Однако все зависит от того, где именно был локализован раковый процесс.

Онколог отметил, что заболевания мозга могут вызвать не только ухудшение слуха, но и повышение чувствительности.

— В такой ситуации звуки и любые звуковые вибрации слабого характера воспринимаются как очень громкие. И больные при таком раскладе слышат тихую речь или шепот лучше, чем крики, громкий разговор и речь на обычных тонах, — сказал он.

Именно такой вид гиперакузии, как заметил медик, часто встречается при опухолевых образованиях задней черепной доли. У телеведущего, возможно, был именно такой вариант локализации опухоли, говорит Шабанов. Для полной картины и анализа, по его словам, нужно знать, были ли до операции проблемы со слуховым аппаратом.

— Конечно, если были проблемы задолго до удаления опухоли, то, естественно, ситуация ухудшилась. Вариант, при котором слух мог частично утратиться из-за операции, тоже не нужно исключать. Если был случайным образом затронут слуховой нерв, то процесс восстановления может длиться больше года или двух лет. А может все остаться на прежнем уровне, — предупредил Шабанов.

Врач заключил, что все зависит от степени повреждения нерва и индивидуальных особенностей пациента.

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