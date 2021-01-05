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«Шикарна»: Гагарина поделилась снимком в купальнике на Мальдивах
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Шикарна»: Гагарина поделилась снимком в купальнике на Мальдивах

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Полина Гагарина опубликовала новое фото с отдыха на Мальдивах. Пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке она запечатлена на фоне океана и белого песка на пляже в ярком купальнике. Исполнительница спрятала свое лицо, прикрывшись соломенной шляпой.

— Только вперед, оставляя позади все невзгоды, — написала Гагарина.

Поклонники оценили фото певицы и осыпали ее комплиментами.

«Полина шикарна, как всегда»; «Солнечная»; «Такая счастливая»; «Прекрасна», — отметили фолловеры.

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купальникПолина Гагаринафото
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