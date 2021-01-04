«Просто красотка»: Ольга Бузова поделилась пляжным снимком в коротком топе

Фото: instagram.com/buzova86

Российская телеведущая и блогер Ольга Бузова поделилась с подписчиками снимком с отдыха на Мальдивах. Звезда опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.

— Мы взяли курс на ранний подъем. И сегодня впервые пришли вовремя на завтрак, — написала Бузова.

Поклонникам понравился снимок звезды. Многие отметили, что артистка выглядит потрясающе.

«Красоточка, как тебе удается поддерживать такую форму»; «Вау, это очень красиво, желаю отлично отдохнуть»; «Лучшая! Просто красотка», — отметили фолловеры.

Ранее Ольга Бузова рассказала о первой неудаче в новом году, с которой она столкнулась на отдыхе.

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