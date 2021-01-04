«Есть купальник или нет»: Полина Гагарина поделилась откровенным фото на пляже

Фото: instagram.com/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина опубликовала откровенное пляжное фото с отдыха. Снимком звезда поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии певица стоит на лазурном пляже с белым песком, прикрывая свое тело соломенной шляпкой. Есть на звезде купальник или нет, неизвестно.

— Думайте сами, решайте сами... есть купальник или нет, — с иронией написала Гагарина.

Поклонники остались в восторге от откровенного фото певицы. Многие отметили изящную фигуру Гагариной. Некоторые поклонники обратили внимание на то, что певица раскрепостилась после развода.

«Какая стройняшка, даже в шляпку поместилась вся»; «Неважно, такая фигура лучше любой одежды»; «Отличное фото, Полиночка! Все красиво», — написали подписчики.

Ранее стало известно, что Полина Гагарина все-таки смогла вывезти за границу дочь от бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова, несмотря на его запрет. Исхаков ранее отмечал, что принял решение о запрете на вывоз его дочери в Занзибар в интересах своего ребенка. Он заявлял, что экс-жена заранее не обсуждала с ним поездку и о предстоящем путешествии он узнал «от третьих лиц». Также до него дошли слухи, что на отдых певицу будет сопровождать некий незнакомец, что является недопустимым для Исхакова.

Напомним, 28 декабря 2020 года пара официально развелась. Исхаков подтвердил, что его больше не связывают с Гагариной никакие романтические отношения. Супруги прожили в браке шесть лет, у них родилась дочь Мия. От предыдущего брака у артистки также есть сын Андрей.

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