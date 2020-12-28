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Полина Гагарина официально развелась с Дмитрием Исхаковым
/ Фото: nstagram.com/isxakov /

Полина Гагарина официально развелась с Дмитрием Исхаковым

Юлия Ямпольская

Звезды

Российская певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков развелись в суде столичного района Печатники. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Люблинского суда Москвы Ольга Ковалева.

Уточняется, что пара поженилась в сентября 2014 года. В 2017 году у супругов родилась дочь.

Ранее Полина Гагарина впервые публично прокомментировала свой развод с супругом Дмитрием Исхаковым. Артистка посетила шоу Ивана Урганта, и ведущему удалось вывести ее на эту пикантную тему.

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Полина ГагаринаДмитрий Исхаковразвод
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