«Настоящая принцесса»: Гагарина запечатлела дочку в нарядном платье у елки

Полина Гагарина показала подросшую дочь / Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Певица Полина Гагарина похвасталась на своей странице в соцсети Instagram новогодней елкой, которую нарядили декораторы. Главный символ Нового года был украшен цветами, листьями и шарами в золотисто-белых тонах.

Артистка запечатлела подросшую дочку Мию в пышном платье сиреневого цвета с рукавами-фонариками рядом с елкой. Малышка стоит лицом к дереву.

— Наша елочка и моя прекрасная принцесса Мия. Нам прислали невероятное количество платьев принцесс и не только. У нас каждый день новый спектакль, то она Бель, то Белоснежка, а это платье сами угадайте какой героини, — написала Гагарина.

Фото: instagram.com/p/CI-9TXAH2J4/

Поклонники быстро догадались, что девочка надела наряд Рапунцель и написали множество комплиментов наследнице певицы.

«Настоящая принцеса»; «Какая у вас прекрасная и красивая дочка»; «Полина, красивая елочка и принцесса», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Полина Гагарина восхитила поклонников элегантным образом. Она опубликовала в Instaram-аккаунте фотографии с церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон».

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