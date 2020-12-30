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Экс-супруг Гагариной рассказал, почему запретил ребенку покидать Россию
Фото: instagram.com/isxakov

Экс-супруг Гагариной рассказал, почему запретил ребенку покидать Россию

Ксения Монахова

Звезды

Бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков рассказал, почему ему пришлось через Федеральную миграционную службу запрещать экс-жене вывозить ребенка за границу. Откровениями он поделился в Instagram-аккаунте.

Исхаков пояснил, что вынужден был пойти на такой шаг ради ребенка. Он отметил, что никем не был предупрежден о том, что его наследник куда-то полетит.

— Я узнал об этом от третьих лиц. Согласитесь, это само по себе дико. Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал. Я отправил официальный запрос, в котором просил уточнить: в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период наша дочь улетает. Ответа я не получил, — рассказал Исхаков.

Он подчеркнул, что ребенок плохо переносит перелеты, о чем осведомлена вся семья. Также Дмитрий переживает из-за сложившейся обстановке в мире с коронавирусом. Помимо этого, его беспокоят слухи о том, что сопровождать певицу в путешествии будет новый избранник.

— Слухи ходят разные. Я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно неясен. Еще раз повторю: я был вынужден написать это заявление в интересах ребенка. А вы бы отпустили своего маленького ребенка с совершенно посторонним человеком? — заключил Исхаков.

Напомним, 28 декабря 2020 года пара официально развелась. Ранее Исхаков подтвердил, что его больше не связывают с Гагариной никакие романтические отношения. Супруги прожили в браке шесть лет, у них родилась дочь Мия. От предыдущего брака у артистки также есть сын Андрей.

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