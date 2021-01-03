«Первый урок 1 января»: Бузова рассказала о неудаче на отдыхе

Фото: instagram.com/buzova86

Певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова рассказала в своем Instagram-аккаунте о неудаче в отпуске на Мальдивах. По ее словам, для того чтобы не обгореть и «в Новый год не быть с красным лицом», она решила не загорать перед праздником.

Но это оказалось плохим решением. Она пояснила, что ночью после Нового года пошел дождь, из-за чего теперь позагорать не удастся.

— Мораль: не жди завтра! Вот и первый урок 1 января! Живи здесь и сейчас! Кайфуйте даже под проливным дождем, — подвела Бузова итог первых дней наступившего года.

Подписчики высказали в комментариях свое мнение по поводу испортившего отдых дождя.

«Какое счастье отмечать Новый год на Мальдивах, в тепле! Я рада за вас»; «Я люблю дождь, сидела бы на берегу под зонтом»; «Кайфуйте, ведь жизнь одна! Вы такая позитивная, Олечка»; «Желаю вам чудесного отдыха даже в плохую погоду», — написали фанаты.

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