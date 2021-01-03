Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Первый урок 1 января»: Бузова рассказала о неудаче на отдыхе
Фото: instagram.com/buzova86

«Первый урок 1 января»: Бузова рассказала о неудаче на отдыхе

Анастасия Волоснова

Звезды

Певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова рассказала в своем Instagram-аккаунте о неудаче в отпуске на Мальдивах. По ее словам, для того чтобы не обгореть и «в Новый год не быть с красным лицом», она решила не загорать перед праздником.

Но это оказалось плохим решением. Она пояснила, что ночью после Нового года пошел дождь, из-за чего теперь позагорать не удастся.

— Мораль: не жди завтра! Вот и первый урок 1 января! Живи здесь и сейчас! Кайфуйте даже под проливным дождем, — подвела Бузова итог первых дней наступившего года.

Подписчики высказали в комментариях свое мнение по поводу испортившего отдых дождя.

«Какое счастье отмечать Новый год на Мальдивах, в тепле! Я рада за вас»; «Я люблю дождь, сидела бы на берегу под зонтом»; «Кайфуйте, ведь жизнь одна! Вы такая позитивная, Олечка»; «Желаю вам чудесного отдыха даже в плохую погоду», — написали фанаты.

Читайте также: «Взрослые игры»: Ковальчук показала видео снежной битвы с мужем в лесу

отдых у морякупальникОльга Бузова
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Все мнения
О проекте