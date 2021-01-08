«Ходишь за ней и записываешь»: Рита Дакота поделилась милым видео с участием дочери

Фото: Youtube.com / PEOPLETALK TV

Певица Рита Дакота, которая отдыхает на Бали, выложила на своей странице в Instagram видео, где болтает со своей маленькой дочерью Мией.

— Я очень люблю тепло и фруктики, — забавно рассуждает малышка, сидя на балконе с тарелкой фруктов.

Мия рассказала маме, как деревья растут и поют, и даже продемонстрировала их танец.

— Тот возраст, когда просто ходишь за ней и записываешь, — подписала ролик певица.

Подписчики умилились трогательным видео в комментариях.

«Ну милота же»; «Какая прелесть»; «Чудо»; «Сладкая такая», — написали фолловеры.

Ранее Дакота призналась, что на отдыхе ей с новым возлюбленным Федором Белогаем приходится уделять все время Мие.

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