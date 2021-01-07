«Думали, мы крутые»: Дакота пожаловалась, что все время на отдыхе посвящает дочери
Певица Рита Дакота, которая отдыхает на Бали с новым возлюбленным и дочерью Мией, призналась, что ребенок занимает у них все время, не оставляя его ни на что другое.
— Только Мией, 24/7 и с полной включенностью. Думали, мы крутые, оказалось — нет, — пояснила певица в ответ на вопрос, чем они занимаются на отдыхе.
Дакота пояснила подписчикам своего Instagram-аккаунта, что у них с ее возлюбленным Федором Белогаем совершенно нет возможности работать и даже уделять время друг другу.
— Но зато нашли классные всякие развивашки. И преподавателя по чтению крутого. И языки… Хотим еще рисование, танцы и в идеале актерское мастерство, — написала певица.
Она посетовала, что не взяла на отдых няню, и попросила подписчиков помочь найти помощницу на острове.
«Папа пусть тоже участвует»; «Надо с папой делиться! Он же тоже на Бали»; «Так вы же с Владом летели. Он не может с Мией позаниматься?» — подсказали выход из ситуации подписчики звезды.
Ранее Рита Дакота сообщила, что отправилась на отдых на остров Бали с новым возлюбленным Федором Белогаем и бывшим мужем Владом Соколовским.
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