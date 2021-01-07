«Думали, мы крутые»: Дакота пожаловалась, что все время на отдыхе посвящает дочери

Фото: instagram.com/ritadakota

Певица Рита Дакота, которая отдыхает на Бали с новым возлюбленным и дочерью Мией, призналась, что ребенок занимает у них все время, не оставляя его ни на что другое.

— Только Мией, 24/7 и с полной включенностью. Думали, мы крутые, оказалось — нет, — пояснила певица в ответ на вопрос, чем они занимаются на отдыхе.

Дакота пояснила подписчикам своего Instagram-аккаунта, что у них с ее возлюбленным Федором Белогаем совершенно нет возможности работать и даже уделять время друг другу.

— Но зато нашли классные всякие развивашки. И преподавателя по чтению крутого. И языки… Хотим еще рисование, танцы и в идеале актерское мастерство, — написала певица.

Она посетовала, что не взяла на отдых няню, и попросила подписчиков помочь найти помощницу на острове.

«Папа пусть тоже участвует»; «Надо с папой делиться! Он же тоже на Бали»; «Так вы же с Владом летели. Он не может с Мией позаниматься?» — подсказали выход из ситуации подписчики звезды.

Ранее Рита Дакота сообщила, что отправилась на отдых на остров Бали с новым возлюбленным Федором Белогаем и бывшим мужем Владом Соколовским.

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