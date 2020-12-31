«Это не шутки»: Дакота полетела на отдых с новым возлюбленным и бывшим мужем

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Певица Рита Дакота отправилась на отдых на остров Бали с новым возлюбленным и бывшим мужем. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Артистка опубликовала фотографию из самолета. Рядом с ней находится новый молодой человек певицы Федор Белогай и бывший супруг Влад Соколовский, который держит в руках их общую с Дакотой дочь Мию.

— Вот такой компанией мы полетели на остров. И это не шутки, — написала певица в комментарии к посту.

Поклонники артистки моментально отреагировали на данную публикацию. Некоторые не удивились, что именно в таком составе компания отправится в отпуск.

«Почему то я так и подумала», «Классно здорово, что вы все вместе дарите ребенку любовь», «Вы прелесть! Образец для подражания в плане взаимоотношений», — написали они в комментариях.

Ранее Рита Дакота рассказала о трудностях в воспитании дочери.

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