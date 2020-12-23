«Я сильно расстроилась»: Рита Дакота рассказала о трудностях в воспитании дочери

Фото: instagram.com/ritadakota

Певица Рита Дакота поделилась в своем Instagram-аккаунте «мамскими» проблемами. Она переживает, что нежелание ее дочери Мии ходить в детский сад скажется на социализации ребенка.

Артистка рассказала, что записала дочку в развивающие кружки и секции, но, по ее мнению, там не учат Мию самостоятельности.

— Честно, я сильно расстроилась. Для меня социализация ребенка — это лучшее, что можно желать ему в 3 года, — пояснила певица.

По мнению Дакоты, ребенок, который постоянно находится рядом с родителями, может потерять свою индивидуальность. Она также выразила мнение о том, что ее дочь может стать собой лишь в кругу других детей.

— Я по-настоящему мечтаю, чтобы ребенок мой начал на постоянной основе ходить в садик, — написала певица в посте.

Рита Дакота призвала своих подписчиц-мам дать в комментариях советы по социализации детей в детском саду. Поклонницы поделились с девушкой своим мнением.

«Расскажите сказку на ночь про детский сад — она пойдет туда! Я очень много знаю примеров, когда мама рассказывает сказку и ребенок потом идет в садик радостный и счастливый»; «Дочка категорически отказывалась ходить в сад. Муж придумал наряжать ее в самые нарядные платья. Проблема сразу прошла — как такой красивой дома сидеть!» — написали опытные мамы в комментариях.

Читайте также: «В гармонии со своим возрастом»: Анфиса Чехова объяснила, почему не боится взрослеть