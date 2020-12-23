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«В гармонии со своим возрастом»: Анфиса Чехова объяснила, почему не боится взрослеть
Фото: youtube.com / Ходят Слухи

«В гармонии со своим возрастом»: Анфиса Чехова объяснила, почему не боится взрослеть

Анастасия Волоснова

Звезды

Анфиса Чехова поделилась мыслями о взрослении человека в свой 43-й день рождения. Телеведущая отметила, что не жалеет об ушедших годах и наслаждается процессом своего взросления.

По мнению Чеховой, знания, которые приобретает человек с возрастом, бесценны и не сравнятся с прекрасной, но неопытной юностью. Она призналась, что не понимает людей, которые гонятся за молодостью, ее красотой и свежестью, игнорируя черты, которые дает человеку зрелость.

— Мне нравится обретенная с годами мудрость и угол, под которым я смотрю теперь на жизнь! Мне нравится моя зрелая размеренность и спокойствие в тех ситуациях, где в юности я бы рвала волосы на своей голове! Я, как вкусное вино, смакую каждую минуту своей жизни, наслаждаюсь своим опытом! — написала ведущая в своем Instagram-аккаунте.

Чехова добавила, что сейчас она понимает себя намного лучше, чем в «свои беспечные 25». По ее словам, с годами она стала ценить себя и уважать, у нее появилось собственное мнение, она не подстраивается под окружающих и чувствует внутреннюю свободу.

— Как хорошо, что с годами я все больше осознаю свою ценность и уникальность, не стремлюсь влиться в ряды стремящихся за непостоянной модой, за легкой наживой, за навязанными идеями и стандартами! Я имею смелость думать своей головой и следовать только своему выбору! Как же хорошо быть в гармонии со своим возрастом! — поделилась Чехова мыслями с подписчиками.

В конце поста телеведущая сказала, что благодарна жизни за каждый прожитый год и за все «черные и белые полоски».

Подписчики поддержали мнение Чеховой и поздравили ее с днем рождения.

«Анфиса, благодарю вас за это признание! С днем рождения! Живите и наслаждайтесь каждой секундой вашей жизни!»; «Замечательные слова, желаю, чтобы это все длилось долго»; «Ой какие мудрые и от души слова», — написали поклонники в комментариях.

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