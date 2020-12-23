Королева назвала сумму, которую предлагали Тарзану за признание в измене
Сергею Глушко, более известному как Тарзан, предлагали три миллиона рублей за его признание в измене. Об этом рассказала его супруга, певица Наташа Королева.
В отношениях Королевой с мужем в этом году появились проблемы. В СМИ стали появляться сообщения об изменах Тарзана своей жене с начинающей актрисой Анастасией Шульженко.
Данный конфликт вызвал интерес у общественности, и ток-шоу решили подключиться к обсуждению скандала. Королева рассказала, какую сумму предлагали ее мужу за признание в измене на одном из таких шоу.
— Сергею предлагали три миллиона рублей! Но он на таких вещах не зарабатывает! — приводит Teleprogramma.pro слова Королевой.
Певица добавила, что сама никогда не опустится до участия в подобных передачах, где на всю страну обсуждают личную жизнь двух взрослых людей.
Читайте также: Барановская обжаловала решение суда по алиментам от Аршавина