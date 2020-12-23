Барановская обжаловала решение суда по алиментам от Аршавина

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская хочет оспорить решение суда, сократившего алименты ее детям от бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина. Об этом адвокат Барановской Тимур Матвеев сообщил в среду, 23 декабря.

В ноябре Аршавин выиграл суд против экс-супруги — ему разрешили платить меньше алиментов (не половину своих доходов, а 3/8). В 2019 году каждый из трех наследников футболиста получал чуть больше 300 тысяч рублей.

В свою очередь проигравшая сторона с вердиктом судьи не согласилась.

— Мы требуем отменить решение и вернуться к принятой еще в 2014 году системе выплат, — заявил «СтарХиту» представитель Барановской.

При этом стало известно, что 22 декабря юристы, выступающие на стороне телеведущей, подали апелляционную жалобу. В ближайшее время будет назначена дата ее рассмотрения в Мосгорсуде.

Напомним, телеведущая и экс-капитан сборной России по футболу расстались в 2013 году. У них есть трое общих детей: двое сыновей — Артем и Арсений, а также дочь Яна.

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