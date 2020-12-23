Барановская обжаловала решение суда по алиментам от Аршавина
Телеведущая Юлия Барановская хочет оспорить решение суда, сократившего алименты ее детям от бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина. Об этом адвокат Барановской Тимур Матвеев сообщил в среду, 23 декабря.
В ноябре Аршавин выиграл суд против экс-супруги — ему разрешили платить меньше алиментов (не половину своих доходов, а 3/8). В 2019 году каждый из трех наследников футболиста получал чуть больше 300 тысяч рублей.
В свою очередь проигравшая сторона с вердиктом судьи не согласилась.
— Мы требуем отменить решение и вернуться к принятой еще в 2014 году системе выплат, — заявил «СтарХиту» представитель Барановской.
При этом стало известно, что 22 декабря юристы, выступающие на стороне телеведущей, подали апелляционную жалобу. В ближайшее время будет назначена дата ее рассмотрения в Мосгорсуде.
Напомним, телеведущая и экс-капитан сборной России по футболу расстались в 2013 году. У них есть трое общих детей: двое сыновей — Артем и Арсений, а также дочь Яна.
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