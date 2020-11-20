Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Андрей Аршавин выиграл суд против Юлии Барановской
Российский футболист Андрей Аршавин

СМИ: Андрей Аршавин выиграл суд против Юлии Барановской

Кирилл Николаев

Звезды

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин выиграл суд против бывшей жены Юлии Барановской и теперь сможет платить меньше алиментов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что разбирательства Аршавина и Барановской длились полгода. Бывший футболист хотел платить меньше алиментов на своих троих детей, объясняя это тем, что после завершения карьеры стал меньше зарабатывать. Суд снизил выплаты до 300 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Однако и эта сумма показалась ему завышенной.

В результате суд удовлетворил новый иск Аршавина. Теперь сумма алиментов в пользу Барановской составит около 3/8 от ежемесячных доходов экс-игрока.

Напомним, что Барановская и Аршавин расстались в 2013 году. У них есть трое общих детей: двое сыновей — Артем и Арсений, а также дочь Яна.

Читайте также: «Он уже развел много баранов»: Лебедев оценил шансы Нурмагомедова в сельском хозяйстве

выплата алиментовАндрей АршавинЮлия Барановская
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Все мнения
О проекте