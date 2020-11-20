СМИ: Андрей Аршавин выиграл суд против Юлии Барановской

Российский футболист Андрей Аршавин

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин выиграл суд против бывшей жены Юлии Барановской и теперь сможет платить меньше алиментов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что разбирательства Аршавина и Барановской длились полгода. Бывший футболист хотел платить меньше алиментов на своих троих детей, объясняя это тем, что после завершения карьеры стал меньше зарабатывать. Суд снизил выплаты до 300 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Однако и эта сумма показалась ему завышенной.

В результате суд удовлетворил новый иск Аршавина. Теперь сумма алиментов в пользу Барановской составит около 3/8 от ежемесячных доходов экс-игрока.

Напомним, что Барановская и Аршавин расстались в 2013 году. У них есть трое общих детей: двое сыновей — Артем и Арсений, а также дочь Яна.

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