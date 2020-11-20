«Он уже развел много баранов»: Лебедев оценил шансы Нурмагомедова в сельском хозяйстве

Фото: www.instagram.com/denislebedev_official / Официальный аккаунт в Instagram Дениса Лебедева

Российский боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал решение чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова не возобновлять спортивную карьеру, а заняться сельским хозяйством.

— Он уже развел много баранов в UFC. Это юмор такой, — отшутился боксер в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Лебедева, Хабиб должен сам решать, как ему жить и развиваться.

— Это его личный выбор. Никто не вправе ему указывать. Он сам примет решение, как и любой спортсмен. Это касается любого выдающегося спортсмена: Поветкина, Кудряшова, меня если взять. У нас народ любит давать советы: «Это не надо, туда не лезь». Хабиб уже в таком возрасте, когда сам способен принять решение и ответить за свои действия. Он взрослый человек, — сказал Лебедев.

Ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что собирается в ближайшие пять лет получить диплом РЭУ им. Плеханова и заняться сельским хозяйством, в частности разводить баранов, коров и бычков.

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