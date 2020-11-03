Валуев и Цзю прокомментировали отмену боя Поветкина с Уайтом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российский боксер Александр Поветкин заболел коронавирусной инфекцией. Из-за этого его предстоящий бой с британцем Диллианом Уайтом перенесен. Опрошенные «Вечерней Москвой» российские боксеры Константин Цзю и Николай Валуев считают, что оценивать шансы Поветкина после выздоровления преждевременно, а сам бой может и вовсе не состояться.

Абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю не уверен, дождется ли Уайт своего соперника.

— Давайте дойдем до того, чтобы бой состоялся, прежде всего. Я не знаю, как у них все устроено согласно договору. Это все нужно знать, и от этого отталкиваться. У нас коронавиурс только год существует. Все это новое в нашей жизни. Надо подождать, когда Саша восстановится, и дождется ли его Уайт, и решится ли выступать, — сказал Цзю.

Российский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, депутат Госдумы Николай Валуев тоже считает, что говорить о шансах Поветкина пока рано.

— Саша только-только заболел. Когда восстановится, тогда и поговорим. Я же не Нострадамус, не врач. Надо подождать, как будут проходить Сашина болезнь и восстановление. Это как воду в ступе толочь, — заметил Валуев.

О том, что поединок будет перенесен, сообщил промоутер Поветкина Александр Рябинский. Первый бой между россиянином и британцем прошел 22 августа. Поветкин нокаутом одолел своего соперника и взял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

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