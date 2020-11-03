Боксер Поветкин перенесет бой с британцем Уайтом из-за коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Александр Поветкин заболел коронавирусом. Об этом заявил глава промоутерской компании Андрей Рябинский.

Спортсмена госпитализировали в одну из столичных больниц. Из-за этого реванш с Диллианом Уайтом в субботу, 21 ноября, не состоится.

— Мы будем переносить бой, потому что у Саши Поветкина обнаружили коронавирус, — цитирует Рябинского РИА Новости.

Первый бой между Поветкиным и Уайтом состоялся 22 августа в Великобритании. Россиянин нокаутировал своего соперника в пятом раунде и завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Реванш Поветкина и Уайта был запланирован на 21 ноября.

Всего в активе Поветкина 36 побед (в том числе 24 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Читайте также: Боксер Поветкин назвал братскими народы России, Белоруссии и Украины