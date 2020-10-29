Названо условие, при котором Хабиб Нурмагомедов вернется на ринг

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После боя с американцем Джастином Гэтжи российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов объявил об окончании спортивной карьеры. Свое решение он объяснил тем, что после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова он не хочет выходить на ринг и должен больше времени уделять своей матери. Опрошенные «Вечерней Москвой» бойцы ММА допустили возвращение Нурмагомедова спустя год–два.

Известный российский боец смешанных единоборств Андрей Семенов (Белая Акула) полагает, что с каждым годом вернуться будет сложнее.

— Исходя из последних событий, для возвращения Нурмагомедова должно быть его огромное желание. Надо, чтобы ему дали благословение родители. Он человек слова. С другой стороны, у него такой период — ему нужно держаться на плаву. А держаться с сухим счетом сложно. У Хабиба громадная «весогонка». С каждым годом будет сложнее. Ему нужно хорошо подумать. Красиво уйти и заняться другим делом либо тратить больше сил, чтобы держаться на плаву, — сказал Семенов.

Сейчас Хабиб Нурмагомедов находится в хорошей форме, «для него все дороги открыты», считает боец ММА. Он допускает, что дагестанец вернется в большой спорт через год, но это потребует больших усилий. Напомним, на счету Хабиба 29 побед и ни одного поражения.

Боец ММА московского клуба Pamir Fighters Мабат Одинаев уверен в том, что Хабиб возобновит карьеру.

— Может быть, через год или через два. У него ушел отец. Это было тяжелым испытанием. Ему нужно уделять время единственному родителю — маме. Я думаю, он вернется. Сейчас надо отдыхать. Он очень нагружен. Забыть трагедию сложно. После такого мало кто выйдет на ринг. Но Хабиб вернется по-любому: соскучится по спорту. Может быть, для интересного боя. Он пока молодой, — сказал Одинаев.

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