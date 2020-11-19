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«Приобрел баранов»: Нурмагомедов рассказал о планах на ближайшие годы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Приобрел баранов»: Нурмагомедов рассказал о планах на ближайшие годы

Кирилл Николаев

Спорт

Российский боец, абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на встрече с молодежью Дербента сообщил, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование. Также он планирует работать в области сельского хозяйства.

Нурмагомедов рассказал, что в настоящее время учится в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г. В. Плеханова. Он сообщил, что выпускается в следующем году. Абсолютный чемпион UFC также выразил желание окончить магистратуру.

— Хочу немного развиться в сельском хозяйстве, уже приобрел баранов, бычков. Хочу трудиться, работаю в этом направлении, — цитирует Нурмагомедова «Р-Спорт».

Напомним, 24 октября российский боец выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов сообщил о завершении карьеры.

Читайте также: Глава UFC отказался считать Нурмагомедова величайшим бойцом в истории

боецUFCХабиб Нурмагомедов
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