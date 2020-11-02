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Глава UFC отказался считать Нурмагомедова величайшим бойцом в истории
Хабиб Нурмагомедов за всю карьеру не проиграл ни одного поединка / Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава UFC отказался считать Нурмагомедова величайшим бойцом в истории

Юлия Курганова

Спорт

Глава UFC Дана Уайт сказал, что не считает российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова самым лучшим бойцом ММА в истории. Он отметил, что россиянин просто является лидером рейтинга UFC, который не потерпел ни одного поражения.

— Я всегда говорил, что Джон Джонс является величайшим бойцом. Хабиб — лидер общего рейтинга UFC, а Джонс — величайший боец в истории,—уточнил глава чемпионата на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 181.

Ранее Уайт заявил, что Нурмагомедов может вернуться на ринг.

Напомним, что 24 октября российский боец выиграл у Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя он сообщил о завершении карьеры.

Отметим, что Джонс за всю карьеру потерпел всего одно поражение. Его дисквалифицировали в ходе одного из ранних поединков за то, что он бил соперника локтями и не обращал внимания на предупреждения рефери. Карьера американского бойца имела массу скандалов. Так, его отстраняли от участия в соревнованиях из-за нарушения закона — Джонс стал виновником резонансной аварии, в которой пострадала беременная женщина. Он скрылся с места ДТП и был позднее задержан. Он получил условный срок за данный инцидент, а позже попался на употреблении допинга.

Читайте также: Названо условие, при котором Хабиб Нурмагомедов вернется на ринг

Боец ММАUFCХабиб Нурмагомедов
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