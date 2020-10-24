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Московский «Локомотив» уступил волгоградскому «Ротору» в домашнем матче РПЛ
Фото: twitter.com / ФК «Локомотив» Москва

Московский «Локомотив» уступил волгоградскому «Ротору» в домашнем матче РПЛ

Виктория Родимкина

Спорт

Московский «Локомотив» потерпел поражение от волгоградского «Ротора» в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Матч прошел в субботу, 24 октября, и закончился со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Фламарион Жовину Вилью (19-я минута) и Андрес Понсе (57-я минута). У железнодорожников единственный забитый мяч на счету Дмитрия Рыбчинского (29-я минута).

Победа над «Локомотивом» для «Ротора» стала первой в текущем чемпионате.

Ранее сообщалось, что московский Спартак обыграл «Краснодар».

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