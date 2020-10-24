Московский «Спартак» обыграл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Фото: twitter.com/ФК «Спартак-Москва»

Футболисты московского клуба «Спартак» обыграли ФК «Краснодар» со счетом 3:1. Матч прошел в субботу, 24 октября, в Краснодаре в рамках 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Обыграть хозяев на поле «Спартаку» помог дебютный гол Виктора Мозеса. Он отличился на 33 минуте, забив второй мяч команды. Также голы от московского клуба последовали от Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона.

У «Краснодара» отличился Леон Сабуа — забил гол на 58 минуте матча. На игре была выдана красная карточка — защитнику «Краснодара» Александру Мартыновичу.

Ранее сообщалось, что ФК Динамо выиграли у команды «Сочи» со счетом 3:1.

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