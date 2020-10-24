Матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» в Москве пройдет со зрителями

Фото: АГН «Москва»

Футбольный матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ростов» пройдет в Москве 31 октября со зрителями. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что «Спартак» принял меры по сокращению числа болельщиков на стадионе до 2730 человек. Это составляет шесть процентов от общей вместимости арены. Также клуб принимает на себя обязательства по обеспечению выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Ранее появилась информация, что матч «Спартак» — «Ростов» может пройти без зрителей. Это связано с эпидемиологической ситуацией в столице, а также в связи с нарушениями масочного режима на предыдущей домашней встрече «Спартака» против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Роспотребнадзор по Москве выявил грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на стадионе «Открытие Арена» во время матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

В ведомстве напомнили, что максимальная заполняемость стадиона в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией составляет 50 процентов. При этом 3 октября на матче присутствовали более 20 700 болельщиков, а максимальная вместимость стадиона составляет 45 000 человек. Организаторы встречи не приняли эффективных мер по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

В результате на «Спартак» и генерального директора клуба Шамиля Газизова составили протоколы об административном правонарушении. В команде отрицали факт превышения допустимого лимита зрителей. Согласно данным РПЛ, на стадионе «Спартака» во время игры присутствовали 17 150 человек.

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