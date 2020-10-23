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Грозненский «Ахмат» извинился за инцидент с арбитром в матче со «Спартаком»
Представители клуба осудили неправомерный поступок / Фото: fc-akhmat.ru/

Грозненский «Ахмат» извинился за инцидент с арбитром в матче со «Спартаком»

Юлия Курганова

Спорт

После окончания игры 7-го тура молодежного первенства между командами «Ахмат» и «Спартак», выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного судью. Сотрудники службы безопасности сопроводили его за периметры стадиона. Представители грозненского клуба принесли свои извинения за данный инцидент на сайте команды.

— Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча, — сказано в заявлении.

Также в «Ахмате» отметили, что осуждают любые подобные неправомерные поступки. Представители команды заверили, что клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, которые допустили выход болельщика на поле, будут наказаны.

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ФК «Спартак»извинениеАхмат
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