Представитель грозненского «Ахмата» напал на судью после матча со «Спартаком»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Представитель «Ахмата» в пятницу, 23 октября, напал на судью матча Молодежного первенства России по футболу «Ахмат» — «Спартак». Об этом сообщили на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отмечается, что представитель грозненского клуба напал на арбитра Богдана Головко, ему было нанесено несколько ударов. О состоянии судьи не сообщается.

РПЛ осуждает подобное поведение. Совместно с Российским футбольным союзом (РФС) будет проведено разбирательство, а все виновные понесут наказание.

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