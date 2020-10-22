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Сборная России по футболу узнает соперников по квалификации ЧМ-2022 7 декабря
Фото: instagram.com/teamrussia

Сборная России по футболу узнает соперников по квалификации ЧМ-2022 7 декабря

Кирилл Николаев

Спорт

Сборная России по футболу узнает соперников по квалификации чемпионата мира 2022 года 7 декабря. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Жеребьевка отборочного турнира в европейской зоне состоится в Цюрихе 7 декабря. Она пройдет в онлайн-режиме.

Национальные сборные будут разбиты на десять групп. Победители каждой группы напрямую попадут на турнир. Занявшие вторые места команды, а также две лучшие сборные Лиги наций будут бороться за оставшиеся три путевки на чемпионат мира. Стыковые матчи команд за дополнительные места пройдут в марте 2022 года.

Напомним, что чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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