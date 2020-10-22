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Экс-игрок «Локомотива» Миранчук забил дебютный гол за «Аталанту» в матче ЛЧ
Фото: twitter.com / fclokomotiv

Экс-игрок «Локомотива» Миранчук забил дебютный гол за «Аталанту» в матче ЛЧ

Юлия Захарова

Спорт

Итальянский клуб «Аталанта» разгромил датский «Миттьюлланн» в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Счет открыл нападающий Дуван Сапата на 26-й минуте матча, через десять минут преимущество удвоил полузащитник Алехандро Гомес, а за несколько минут до конца первого тайма мяч в ворота противника отправил форвард Луис Муриэль.

Финальный гол на 89-й минуте встречи забил россиянин Алексей Миранчук, который ранее выступал за московский клуб «Локомотив». Футболист заменил на поле Сапату на 80-й минуте.

Напомним, полузащитник столичного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук объявил о переходе в итальянскую команду «Аталанта» в конце августа.

Читайте также: «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче первого тура Лиги чемпионов

футболматч Лиги чемпионовАлексей Миранчук
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