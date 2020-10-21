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«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче первого тура Лиги чемпионов
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт футбольного клуба «Локомотив» Москва

«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче первого тура Лиги чемпионов

Кирилл Николаев

Спорт

Московский «Локомотив» сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Зальцбурге и завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Доминик Собослаи и Златко Юнузович. Красно-зеленые ответили голами Антонио Эдера и Виталия Лисаковича, который вышел на замену во втором тайме.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с мюнхенской «Баварией». Немецкий клуб является действующим победителем турнира. Игра пройдет в Москве во вторник, 27 октября.

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