«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче первого тура Лиги чемпионов
Московский «Локомотив» сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Зальцбурге и завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Доминик Собослаи и Златко Юнузович. Красно-зеленые ответили голами Антонио Эдера и Виталия Лисаковича, который вышел на замену во втором тайме.
В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с мюнхенской «Баварией». Немецкий клуб является действующим победителем турнира. Игра пройдет в Москве во вторник, 27 октября.
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