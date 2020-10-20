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«Зенит» проиграл «Брюгге» в матче первого тура Лиги чемпионов
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт футбольного клуба «Зенит»

«Зенит» проиграл «Брюгге» в матче первого тура Лиги чемпионов

Евгения Звощик

Спорт

Игроки петербургского «Зенита» уступили соперникам из бельгийского «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21. Встреча группы F состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев.

В составе бельгийского клуба голы забили Эммануэль Деннис (63-я минута) и Шарль де Кетеларе (90+3). Кроме того, автоголом отметился вратарь гостей Итан Хорват (74-я).

Напомним, во втором туре 28 октября «Зенит» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией». В свою очередь, «Брюгге» в тот же день примет на домашнем поле римский «Лацио».

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ФК «Зенит»проигрыш в матчеЛиги чемпионов
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