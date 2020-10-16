СМИ сообщили об угрозе лишения Петербурга матчей Евро-2020

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Санкт-Петербург и Баку могут потерять право на проведение матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, пишет The Sun со ссылкой на источник.

По его данным, УЕФА в настоящее время изучает возможность сокращения списка городов, принимающих матчи турнира. Причиной данных размышлений стала пандемия коронавируса. В случае если ситуация с инфекцией будет развиваться по самому худшему сценарию, весь ЧЕ могут провести всего в одной стране на четырех стадионах. Это позволит снизить количество поездок, а значит контактов с людьми на фоне распространения COVID-19.

Собеседник таблоида утверждает, что Баку, принимающий участие в карабахском конфликте с Ереваном, а также Петербург могут стать первыми городами, которых лишат права проводить игры Евро-2020.

Ранее из-за вируса турнир перенесли на 2021 год с сохранением прежнего названия.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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