Московский «Спартак» отрицает факт превышения допустимого лимита зрителей
Футбольный клуб «Спартак» заявляет, что на домашнем матче против петербургского «Зенита» допустимый лимит зрителей превышен не был.
— Есть официальная статистика посещаемости, мы опираемся на нее, — поступило сообщение в агентство Интерфакс от пресс-службы «Спартака».
Согласно данным Российской премьер-лиги, на стадионе «Спартака» «Открытие Арена» во время игры присутствовали 17 150 человек.
Матч «Спартак» — «Зенит» прошел в субботу и завершился со счетом 1:1.
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