Московский «Спартак» отрицает факт превышения допустимого лимита зрителей

Фото: АГН «Москва»

Футбольный клуб «Спартак» заявляет, что на домашнем матче против петербургского «Зенита» допустимый лимит зрителей превышен не был.

— Есть официальная статистика посещаемости, мы опираемся на нее, — поступило сообщение в агентство Интерфакс от пресс-службы «Спартака».

Согласно данным Российской премьер-лиги, на стадионе «Спартака» «Открытие Арена» во время игры присутствовали 17 150 человек.

Матч «Спартак» — «Зенит» прошел в субботу и завершился со счетом 1:1.

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