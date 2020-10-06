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Московский ЦСКА обыграл «Динамо» и поднялся на первое место таблицы КХЛ
Фото: vk.com/hccska

Московский ЦСКА обыграл «Динамо» и поднялся на первое место таблицы КХЛ

Юлия Захарова

Спорт

Хоккеисты московского клуба ЦСКА одержали победу над командой «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Выигрыш армейцев стал шестым подряд, он позволил команде подняться на первое место турнирной таблицы чемпионата.

Игра состоялась на арене ЦСКА. Счет открыл защитник Михаил Науменков на 26-й минуте, а удвоил преимущество нападающий Николай Голдобин на 47-й минуте.

Хоккеистам «Динамо» же в первый раз за сезон не удалось забросить шайбу в ворота противника.

Следующий матч ЦСКА предстоит провести на арене уфимского клуба «Салават Юлаев» в субботу, 10 октября. «Динамо» в этот же день встретится с командой «Локомотив» из Ярославля.

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КХЛХК «Динамо» (Москва)хоккейный клуб «ЦСКА»
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